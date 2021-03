Teemu Suninen: uus hooaeg, vanad probleemid

"Auto tundus päris hea, kuid kiiretel teedel pole jõudlus piisav. Probleemid on täpselt samad, mis eelmisel aastal," tunnistas soomlane ja lisas: "Jah, see on masendav. Tuleb keskenduda oma asja ajamisele, enese ja auto arendamisele ning tiimijuhtidele näidata, et minu poolt ei tule mingit allaandmist."