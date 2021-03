Kas Flora on ikkagi suurim soosik? Kas Paide ja Levadia on tugevnenud? Mida suudab Kalju?

Nagu eelmisel kodusel jalgpallihooajalgi ollakse ka tänavu seisus, kus järgmiseks suveks pääsevad otse eurosarja ainult kuld- ja hõbemedali võitja. Kolmanda europääsme saatus selgub karikasarja lõpuks. Meeskonna talviseid tegemisi vaadates tundub, et eelkõige võiks tiitliheitlus tulla kolme klubi vahel. Loomulikult on kõige selle kohta oma arvamus Nõmme Kaljul, kes ei kingi Sergei Frantsevi käe all kellelegi midagi niisama. Mida tänavuselt hooajalt oodata ja kes on ikkagi kõige tugevam?