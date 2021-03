Vajate staare Barcelonast? Lennake peale!

Saalijalgpall, nagu ka teised spordialad, mida Barcas kultiveeritakse, on saanud olukorra pantvangiks ja seetõttu on saalijalgpallimeeskonna olukord vaatamata esindaja Chus Laose ning peatreener Andreu Plaza (kellel on lepingud kuni 2022. aasta juunini) suurepärasele tööle õhku rippuma jäänud. Ehkki otsuseid hakkab vastu võtma uus nõukogu, ei saa välistada koostöö jätkumist mõlema spetsialistiga – just nemad on olulisel määral vastutavad suurepärase tiitliseeria eest kolme viimase hooaja jooksul, mille kulminatsiooniks sai võit Meistrite liigas, mis saavutati 11. oktoobril Palau Blaugranal.