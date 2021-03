Servitil on võimalus võidujada 20-mänguliseks pikendada

Põhiturniiril esikoha kindlustanud Serviti on sel hooajal võitnud kõik 15 liigamängu. Heitlus ülejäänud asetuste eest poolfinaalis jätkub aga pingelisena. Viljandil on 19 ning Tallinnal ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 17 punkti, kusjuures mulkidel on mäng enam peetud. Tapa jätkab seitsme ja Raasiku kahe silma peal.

Kui arvestada ka mullust, poolelijäänud hooaega, läheb Serviti püüdma 20. järjestikust võitu meistriliigas. Alanud nädala esimese vastase ehk Viljandi viimane edu põlvalaste üle sai veebruari viimasel päeval "kolmeaastaseks". 2018. aasta kaotuse järel on Serviti mulgid erinevate sarjade peale alistanud 13 korda.

"Graafik on tihe ning pärast raskeid mänge eurosarjas ja Balti liigas tuleb kindlasti mõnele mängijale puhkust anda. Õnneks on koosseis sügav ja saame koormust jagada. Latti me alla lasta ei kavatse, sest osaliselt on siiski tegu ka ettevalmistusega kohtumisteks Ystads IF-iga," vaatas Serviti peatreener Kalmer Musting märtsi lõpul toimuvate euromängude suunas.

"Mänguaega tahavad kõik ning eneseusku ja kvaliteeti saame tõsta ainult mängides. Rõõmustav uudis on, et pole kaugel ka Henri Sillaste naasmine platsile. Ta on juba veidi meeskonnaga koos treeninud ja loodame ta peagi rivvi saada," hindas Musting hooaja avamängus septembris vigastada saanud Eesti koondise vasakääre seisundit.

Liigatabeli teist astet jahtival Tallinnal oli all kuuemänguline kaotuseta seeria, kuid nädal tagasi jäädi Servitile võõrsil 20:29 alla. Tänavu on pealinlased kõigis kolmes kohtumises pidanud Eesti meistri paremust tunnistama ning on omapärane tõsiasi, et viimased kolm võitu Serviti üle pärinevad kõik võõralt väljakult.

Raasiku/Mistra sõidab neljapäeva külla SK Tapa/N.R. Energy'le, kelle vastu jaanuaris just võõrsil saadi hooaja esimene ja seni ainus võit, tulemusega 28:27. Raasikul on viimane võimalus võidelda viienda koha eest, sest kaotuse korral libiseks Tapa püüdmatusse kaugusse.

Eesti meistriliiga alanud nädalal:

3.03. 19:00 Põlva Serviti – Viljandi HC