WRC-etapp tuleb? Läti rallibossi avaldus tekitab lõunanaabrite (ja Eesti) rallisõprades elevust

"Meil on WRC promootoriga hea suhtlus ja olen asjadega üsna hästi kursis. Unistame endiselt WRC-etapist. Ütleksin nii, et on päris suur võimalus, et asjad langevad kokku ja meile tehakse pakkumine. Ma ei saa lepingute tõttu kõiki kaarte lauale panna, aga Läti MM-etapi teema on endiselt lahtine. Tegelikult on see reaalsem kui kunagi varem," vahendas Storkšsi sõnu portaal Go4speed.lv.