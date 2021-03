Kaunase Žalgris jäi kõige halvemal ajal võtmemängijast ilma

Žalgiris mängib Euroliigas põhiturniiri viimase kohtumise 8. aprillil. On võimalik, et kolmesteässana tuntud Milaknis ei saagi põhiturniiril enam võistkonda esindada.

Milaknise individuaalsed näitajad on pigem tagasihoidlikud - tänavu on ta Euroliigas keskmiselt 18 minutiga minutiga visanud 6 punkti -, aga Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas tõi portaalis 15min.lt välja, et Milaknise mõju võistkonna mängule on väga suur.