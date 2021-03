Thierry Neuville ja tema uus kaardilugeja on hädas keelebarjääriga: ma ei saa vahel aru, mida ta ütleb

Autorallis näeb tihti olukorda, kus sõitja ja kaardilugeja emakeeled on erinevad. Sama on ka Neuville'i ja Wydhaege puhul, mis siis, et mõlemad esindavad Belgiat.

"Martin loeb kaarti prantsuse keeles, aga tema emakeel on flaami. Vahepeal on tal keeruline sõnu niimoodi hääldada, et ma õigesti aru saaks. Lisaks on meil probleeme olnud ka helisüsteemiga. Näiteks on mul raskusi 50 ja 75 eristamisega," rääkis Neuville portaalile Autosport.