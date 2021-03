Vollekoondise treener korvpalluritest: sellist enesekindlust pole ammu näinud, usun, et nende meestega annab veel tegusid teha

"Need EM-valikmängud ja korvpallikoondis üleüldiselt on olnud väga sümpaatsed," sõnas Eesti koondise abitreener ja Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg, kes jälgis koha finaalturniirile toonud mänge Itaalia ja Makedooniaga.

"Korvpallis kukkusid pauguga vanad mehed eest ära ja siis oli vaja koondises suurt augutäidet," lisas Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Renee Teppan. "Võrkpallis on läinud kõik natukene loogilisemalt - vanad mehed punnitavad edasi ja suurt lahkumisšõud pole olnud. Aga eks see ootab ilmselt lähiaastatel võrkpalliski ees."

"Olukorrad on erinevad. Korvpallil on noored kutid, kes mängivad normaalsetes välisklubides, aga kohati on nad seal üsna minimaalsetes rollides. Aga ärme üldse kõrvutagi võrkpallureid ja korvpallureid. Anname neile aega ja naudime lihtsalt, et mõlemad meeskonnad said EM-ile peale."