Kerr Kriisa teenis hooaja viimases kohtumises ohtralt mänguaega

Enamike võistkondade hooaeg jätkub konverentsiturniiriga, aga Arizona hooaeg on ülisuure tõenäosusega läbi. Korvpallimeeskond määras endale eelmiste aastate korruptsioonijuhtumite tõttu võistluskeelu, mis ei lase n-ö järelhooajal ehk konverentsiturniiril ja Märtsihullusel osaleda. On mingi võimalus, et Arizona peab sel kevadel veel mõne konverentsivälise matši.