Mohamed Salah sai kutse Egiptuse olümpiakoondisse

Egiptuse U23 vanuserühma jalgpallikoondise peatreener Shawky Gharib kinnitas, et Salah on kutsutud Tokyo olümpiakoondisse.

"Mohamed Salah on hetkel üks maailma väljapaistvamaid jalgpallureid ja see, et me kutsume ta olümpiakoondisse, on täiesti loomulik. Alustame Liverpooliga ametlikke läbirääkimisi pärast rahvusvaheliste mängude pausi märtsis," sõnas Gharib kodumaa meediale.