Ralliässad eesotsas Grönholmi, Hirvoneni ja Prokopiga nõuavad Östbergi isalt tagasi 3,3 miljonit eurot: kuhu see raha kadus?

"Me usume, et meid on röövitud. Kogu raha, mida investeerisime, oli ettevõttes vaid üheks hetkeks," väitis Prokopi esindaja Quirin Müller. "See raha läks süüdlaste taskutesse. "Sellest on Norra meedias kirjutatud ning meid hämmastab, et politsei pole olukorda uurima hakanud. Kui see oleks Tšehhis juhtunud, oleks Morten Östberg ja Sondre Sagstuen (Onebeti kaasasutaja - toim) juba ammu vangis olnud."