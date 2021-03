Kaka: Meistrite liiga võitu ihaldavd kõik kaheksa meeskonda

Oma esimesel hooajal Kairatis pääsesite Meistrite liiga finaali. Kas nüüd, kolmandal hooajal klubis, saate öelda, et meeskond on muutunud?

See on juba hoopis teine meeskond. Võib-olla oli esimesel hooajal üllatuseks, et jõudsime finaali, kuid praegu meeskond nii ei mõtle, mängijad teavad oma võimalusi ja nad on valmis võitma. Kuid me peame tõestama oma ambitsioone ja võimalusi väljakul. Praeguseks on meie koosseis palju rohkem kvalifitseeritud, kui oli 2019. aastal, see on kindel.