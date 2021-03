Käsipallileegion: viigilembesed eestlased viskasid jälle üle poolesaja värava

Hendrik Varul: meeskonda on kerge pinge sisse tulnud

Liigas mängitakse alanud nädalal kaks viimast vooru ja tabelilõpp on väga tihe: Önnereds 19, Varberg 17, Redbergslids ja HK Aranäs 16 ning OV Helsingborg HK 15 punkti. Kahel viimasel on jäänud pidada vaid üks kohtumine, Varbergil seisavad ees aga mängud HK Malmö ja Ystads IF-iga, kes kuuluvad esikolmikusse. Välja langevad kaks viimast.

Kõrgliigasse tõusu teel on endiselt Hendrik Varul ja Hammarby IF. Kolmapäeval alistati kodusaalis Stockholmi AIK 33:22 (16:11). Varul viskas ühe värava ja tunnistas, et hoolimata neljapunktilisest edust tabelitipus pole meeskonnal kindlustunnet.