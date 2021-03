Karli Alliku uskumatu muinasjutt Saksamaal lõppes finaalis. „Pettumus. Hea, et sain vähemalt mälestuseks medali.”

Netzhoppersi teekond karikasarjas oli korduvalt katkemas – tervelt kolm korda suudeti välja tulla 0:2 kaotusseisust! „Karikasari muidu isegi oli vägev, just see teekond selleni, kahjuks valus lõpp, aga selline juba sport on. Hea meel on vähemalt, et saime medali, mingi meenutus kunagi, mida vaadata, aga jah – pettumus igal juhul,” nentis Allik, kuid nõustus, et sarja eel seatud eesmärke ületati. „Seda kindlasti, meie-sugusele klubile, kellel on kordades väiksem eelarve kui igal teisel klubil, on see vägev saavutus, et nii kaugele purjetati.”