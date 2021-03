Pettunud Bolšunov soomlastele kaotamisest: las nad tähistavad praegu. Järgmine sõit vaatame, mis seis on

Pronksmedalis pettunud Bolšunov sõnas, et ei pea Retivõhhi vastu viha. Finišis ta siiski paarilist tervitamas polnud. "Ma olin riideid vahetamas. Ma olin väsinud ja pahur. Ma ei suutnud kiiresti taastuda, sest tegin kahes viimases vahetuses nii palju tööd. Olen pettunud. Pingutasin kõvasti, eriti kahes viimases sõidus, aga see pole viha Glebi suunas."

Retivõhh ise ei suutnud finišis kolmandat kohta uskuda. "Viimasel tõusul olin Kläbo taga. Olin täiesti kindel, et tulen teiseks. See oli šokk, kui Mäki minust möödas. Tema suusk libises suurepäraselt, see oli piinlik olukord," tõdes venelane.

Mida tundis aga hõbeda võitnud Mäki finišis? "Kergendust. See oli minu esimene tunne finišis," sõnas soomlane, kelle jaoks algas finaal dramaatiliselt. Nimelt põrkas ta esimeses vahetuses Kläboga kokku ning hetkeks tundus, et Soome diskvalifitseeritakse. "Olukord läks aga kiirelt ülesmäge. See medal tähendab mulle palju. Võistluste eel unistasime ja lootsime medalit. Nüüd see tuli ning ma ei saaks õnnelikum olla."