Andrea Adamo: vaatamata sellele, et Rovanperä sõidab Toyotaga, on tema liidrikoht kasulik

Arktika rallil Ott Tänaku järel teise koha saanud Rovanperä kerkis tänu heale sõidule ja punktikatse võidule üldarvestuse liidriks. Tema edu Hyundai sõitja Thierry Neuville 'i ees on neli silma. Ühtlasi tegi 20-aastane Rovanperä ajalugu, sest kunagi varem pole nii noor sõitja WRC-sarja juhtinud.

"Minu arust on hea, kui noored kutid nagu Kalle juhivad MM-sarja ja seda vaatamata sellele, et ta sõidab Toyotaga," vahendas DirtFish Adamo sõnu, kes seejärel tõi nimeliselt välja ka Solbergi. "Vajame noori sõitjaid, et nad meelitaks nooremat põlvkonda rallispordi juurde ning hoiaksid selle tuleviku elus. Usun, et nõustuste minuga, et 19- ja 20-aastased rallisõitjad meelitavad selle põlvkonna inimesi ligi."