DELFI ROVANIEMIS | WRC-sarja noorim liider Kalle Rovanperä tõi välja probleemi, millega nad pidid kogu nädalavahetuse tegelema

Toyota WRC meeskonna pealik Jari-Matti Latvala teatas ralli järel, et usub, et Rovanperä suudab tänavuse hooaja jooksul temalt läbi aegade noorima etapivõitja rekordi endale võtta. Rovanperä usub, et on suuteline ka järgnevatel võistlustel olema võidukonkurentsis. "Jah, usun küll. Tunnen end autos juba üsna mugavalt. Mõnedel rallidel on küll teistel rohkem kogemusi, mis tuleb neile kasuks, ja siis on raske konkureerida, aga mõnedel rallidel on väga korralikud asfalditeed, kus tunnen end väga mugavalt. Mul on päris hea meel, et järgmine etapp on asfaldil ja saame näha, kas suudame tempot hoida," vaatas Rovanperä juba Horvaatia ralli poole, mis on kavas aprilli lõpus. "Alati on hea, kui ralli toimub uues kohas. Siis on meil lihtsam kogemustest tingitud vahet tagasi teha. Ma ei tea veel palju Horvaatia olude kohta, aga mõistagi peame nüüd hakkama selleks valmistuma."