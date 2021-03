Arktika rallil võidutsenud Tänak kerkis kõigi aegade edetabelis Neuville'ist ja Solbergist mööda

Tänase võiduga tõusis eestlane kahekordsest maailmameistrist sakslase Walter Röhrliga ühele pulgale. Mõlemal mehel on nüüd kirjas 14 võitu.

Statistikahuvilised on välja otsinud ka, et alates 2017. aastast on ainult kolm sõitjat suutnud juhtida rallit esimesest kiiruskatsest kuni lõpuni välja. 2018. aastal sai Sebastien Ogier sellega hakkama nii Monte Carlos kui Korsika rallil. Mullu oli Rootsis algusest lõpuni liider Elfyn Evans ja sedapuhku tegi teatavasti Tänak sama Arktika rallil.