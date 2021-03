Andrea Adamo: õppisime Monte Carlo vigadest ja olime Arktikaks paremini valmis

"Ütlesin peale Montet, et ainult võit tooks meid tagasi tasemele, kus me olema peame. Montes tegime enamus asju valesti. Pidime siin olema rohkem keskendunud ja paremini valmistunud. Ja ma arvan, et mu tiim on teinud imelist tööd. Saime oma vigadest aru ja ka mina tegin Montes vigu. Olen alati olnud oma meestele kilbiks. Mina kaotan, meie võidame," rääkis Adamo.