Ott Tänak: oli oodata, et me Rovanperäga võitlema peame

"Kui tuled uuele rallile, ei tea kunagi mida oodata. Oli oodata, et Kalle Rovanperä ja Toyota on oma kodurallil kiired. Nendega oli keeruline võidelda. Aga tegime väga hea nädalavahetuse. Tegime piisavalt. Ainult eile üks väike viga," rääkis Tänak WRC All Live otseülekandes.