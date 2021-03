TIPPHETKED | 17 kaugviset tabanud Tartu Ülikool sai TalTechi üle magusa võidu

Tartu Ülikooli on võitnud 8 kohtumist ja kaotanud 16 mängu, TalTechi saldoks on 8 võitu ja 12 kaotust.

TalTech on Eesti-Läti liiga ja korvpalli meistriliiga mängudes kogunud 8 võitu ja 11 kaotust, Tartul on 7 võitu ja 16 kaotust. TalTech on seitsme klubi hulgas viies ja Tartu kuues.