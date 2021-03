Eestlane krooniti sõudesprindi maailmameistriks

Kas aja alla 1.16 tõmbamine võis jääda selle taha, et konkurendid ei surunud piisavalt? „Võib-olla küll. Alguses olid neist lähimad kolme meetri kaugusel, kui nad suutnuks pikemalt vastata, võinuks ajaline eesmärk jõukohane olla,“ tõdes Muiste, kes enne veehooajale mõtlemist peab järgmisel nädalavahetusel kodustel tiitlivõistlustelgi areenile minema. Küsimusele, kas noormees suudab vähem kui paarinädalase vahega endast pikal maal maksimaalse anda, vastas Muiste, et Eestis on see hõreda konkurentsi tõttu pigem keeruline.