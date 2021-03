Palju sekeldusi toonud olümpiahooaja avavõistlus lõppes kaheksanda kohaga

„Hooaja esimene võidusõit algas väikese ärevuse ning suure põnevusega. Teadsin, et tööd on palju tehtud ning edasi tuleb lihtsalt pea maas kannatada, sest esimene võistlus on alati raske. Start läks isegi päris kenasti, aga esimesel tõusul sain kõrval sõitjalt korralikult küünarnukiga ribidesse ning andsin seejärel natuke alla. Tõusu lõpuks olin umbes 16. positsioonil. Kuna Banyolese raja eripäraks on kurvide rohkus, siis sellest tulenevalt tempo natuke langes, võeti hanerivisse ning avaringil mööduda oli üliraske. Nii ma siis Yana Belomoina taga passisin ja ootasin head hetke möödumiseks. Esimesele täisringile minnes leidus lõpuks laiemaid kohti ning sain oma rütmi kätte. Sellest hetkest alates hakkasin järjest enda ees olevaid tüdrukuid kinni püüdma,“ kommenteeris Lõiv sõidu käiku.