Kui Ott Tänak pühapäeval sõidetaval kahel kiiruskatsel ei eksi, saab ta tähistada Arctic ralli võitu. See, et 2019. aastal maailmameistriks kroonitud 33-aastane Tänak võidab MM-ralli pole ime. Tegemist on ju vaieldamatult ühega maailma parimatest. Kuid ka teine eestlane, Tänakust kaks kuud vanem, trügib justkui hilise ärkajana samuti suure mängu suunas.