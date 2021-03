Bayern naasis võitude teele, lähimale jälitajale tõi võidu norralase 93. minuti värav

Bayerni poolel avas 18. minutil skoori Jean-Eric Choupo-Moting. Seejärel lõi võõrustajate poolel kaks väravat Robert Lewandowski (33. ja 65. minutil) ning lõpetuseks sahistas kaks korda vastaste väravavõrku veel ka Serge Gnabry (82. ja 86. minutil). Külaliste ainsa tabamuse autoriks oli 49. minutil Ellyes Skhiri.

Võidu kirjutas tabelisse ka Bayerni lähim jälitaja RB Leipzig, kui koduväljakul alistati 3:2 Mönchengladbachi Borussia. Seejuures oli Mönchengladbach juba 19. minutiks 2:0 eduseisus. Külaliste tabamuste autoriteks oli Jonas Hofmann 6. minutil penaltist ning Marcus Thuram 19. minutil.

Leipzig hakkas august välja ronima teisel poolajal. Esmalt lõi 57. minutil ühe värava tagasi Christopher Nkunku. 66. minutil viigistas seisu Yussuf Poulsen. Kodumeeskonnale tõi võidu norralasest ründaja Alexander Sorlothi tabamus kolmandal lisaminutil.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest alistas Wolfsburg 2:0 Berliini Hertha ning Dortmundi Borussia oli 3:0 üle Bielefeldi Arminiast. Norra jalgpalli suurim staar Erling Braut Haaland vaatas sel korral pealt, kuidas skoori tegid Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho ja Reinier.

Turniiritabelis on Bayern 52 punktiga liidriks, Leipzig on 50-ga teine. Kolmas on Wolfsburg 45-ga. Neljandat kohta hoiab Frankfurti Eintracht 42-ga ja viiendat Dortmundi Borussia 39-ga. Bundesligas on hooaja lõpuni veel 11 vooru.

Standings provided by SofaScore LiveScore