FC Barcelona alistas lähirivaali ja jätkas pikka positiivset seeriat

Katalaanid asusid juhtima 29. minutil Ousmane Dembele väravast. 85. minutil vormistas lõppseisu Lionel Messi.

Kui Barcelona alustas liigahooaega vägagi konarlikult, siis praeguseks on suduetud Hispaania kõrgliigas kaotust vältida juba 15 kohtumist järjest.

Turniiritabelis kerkis Barcelona 53 punktiga teiseks. Liider on Madridi Atletico 55 silmaga, kuid neil on kaks kohtumist varuks. Madridi Real on 52-ga teine, neil on võrreldes Barcelonaga üks kohtumine vhem peetud. Sevilla on 48-ga neljas.

Standings provided by SofaScore LiveScore