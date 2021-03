DELFI VIDEO ROVANIEMIST | Egon Kaur: oleme ainsad, kes suutnud Esapekka Lappi alistada. See on hea tunne

Päeva viimane ehk ralli kaheksas kiiruskatse oli Kaurile suurepärane ka selles mõttes, et ta suutis edestada ka WRC2 arvestuses võimutsevat Esapekka Lappit. Lappi võitis R5 autode konkurentsis ralli seitse esimest katset. Kaheksanda kiiruskatse võitjana läks kirja aga Kaur.

„Aeg oli tõesti hea (Kauril 13.39,5; Lappil 13.45,8). Lappi on kõik ülejäänud (kiiruskatsed) R5 klassis võitnud. Oleme ainsad, kes temalt ühe katse ära võtsid. See on hea tunne,“ sõnas Kaur intervjuus Delfi Spordile.