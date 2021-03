DELFI FOTOD JA VIDEO | Raul Kudre tütre erakordsest edust: õnnehormoonid hakkavad võimust võtma

Kudrel oli enne tänast juba käes MM-kuld sprindis ja hõbemedal jälitussõidust. Lisaks Kudrele on kolm medalit võitnud Olle Ilmar Jaama, kes triumfeeris laupäeval lühirajal noorte Euroopa meistrivõistluste arvestuses. Kas Raul Kudre oskas eestlastelt sel nädalal sellist edu oodata? "Ei osanud. Lootus oli, et kui Eesti võtab medali, on juba hästi. Kõik järgmised on juba boonus. Rohkem olime võib-olla kindlamad, et Olle Ilmar Jaama on väga heas vormis, aga neli medalit kahe päevaga on väga hea ja meeldiv tunne," sõnas peakorraldaja Kudre (Delfi tegi intervjuu enne tänaseid lühiraja sõite - toim).