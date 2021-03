Kümnevõistleja taastub rängast vigastusest, kümnevõistleja jättis vigastuse tõttu hooaja vahele. Eesti kergejõustiku tulevikulootust kimbutab trauma, väsimusmurd. Need on tüüpilised uudise pealkirjad. Tihti on kuulus Eesti sportlane telepildis kanderaamil või ratastoolil. Puudu on vaid uudis, et Eesti tulevikulootus suri rajal.