DELFI VIDEO | Jaama võitis Euroopa noorte meistrivõistlustel teise kuldmedali

Eesti suusaorienteerumise koondise peatreener Kuno Rooba optimism, et eestlastest suusaorienteerujad on tugevad just kehvades lumeoludes, oli õigustatud, sest ka lühirajalt tuli meile kuldmedal, kui noormeestest võitis veenva ülekaaluga teise kuldmedali Olle Ilmar Jaama (aeg 22.18).