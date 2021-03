Lionel Messi paneb ajaloolises mängus kantud putsad heategevuslikule oksjonile

Kui hetkel on ajaloolised putsad Kataloonia kunstimuuseumis, siis aprillikuus pannakse need oksjonil müüki.

"Barcelonas rekordilise 644 väravani jõudmine on mulle palju rõõmu pakkunud, kuid kõige tähtsam on siiski võimalus anda midagi tagasi lastele, kes võitlevad oma tervise eest. Loodame, et aprillis toimuv oksjon suurendab inimeste teadlikkust selle väga vajaliku ürituse kohta," kommenteeris 33-aastane Messi.