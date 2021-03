Jasikevicius kurjustas hoolealustega: peame aru saama, et karikavõit on juba ajalugu

"Teatud olukordades ei saanud me hakkama ja me maksime selle eest rasket hinda. Meestel on aeg aru saada, et meil tuleb koheselt hakata uuesti mängima sellist korvpalli, milleks oleme suutelised. Peame mõistma, et Copa del Rey trofee on juba muuseumis. See on minevik. Täna puudus meil ambitsioon, mis on meid viimastel kuudel innustanud. Ma olen üllatunud, et meie varumehed olid täna väga vaiksed. Ma arvasin, et nii pika mängupausi järel oleks poistel põnev mängida ja võidelda Euroliigas. Asvel väärib igati tunnustust, nad on üks kõige füüsilisemaid meeskondi Euroopas ja väga andekate mängijatega meeskond. Meie peame koheselt oma mängu parandama. Euroliiga on väga karm, nagu näete, esimese ja viienda või kuuenda koha vahe on vaid paar võitu. Peaksime sellest aru saama ja edasi liikuma," lisas leedulane.