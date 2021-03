Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

Tartu naiskonna juhendaja Hendrik Rikandi jaoks on tegu esimese suure turniiriga peatreenerina. “Naistega on koguaeg äge, midagi toimub alati ja igav pole kunagi. Nagu tänane mäng ju ka oli, kaks esimest geimi olid ühtmoodi ja siis toimus totaalne ümberpöörd,” sõnas peatreener. “Serviga hoidsime me neid kahes esimeses geimis võrgust kaugel ja suutsime kaitses mängida. Kolmandas muutus meie serv kehvemaks ja nemad panid omakorda juurde, see peegeldus kohe ka mängupildis. Kui me servis järele anname, on meil väga raske.”