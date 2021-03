DELFI VIDEO ROVANIEMIST | Võimsa avapäeva teinud Tänak: auto balanss võiks kindlasti parem olla, hetkel kurname esirehve suhteliselt palju

"Üldiselt oli okei. Auto balanss võiks kindlasti parem olla, hetkel me võib-olla siiski jätkuvalt kurname esimesi rehve suhteliselt palju," sõnas Tänak Delfile antud intervjuus. "Teise katse lõpp oli päris keeruline. Pärast 10 kilomeetrit oli juba aru saada, et rehvid on väsinud ja see viimane 20 km oli päris keeruline."