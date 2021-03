DELFI ROVANIEMIS | Andrea Adamo: meeskond, nagu ma neilt lahkelt palusin, on teinud ralli ettevalmistuses head tööd

"Ma valetaks, kui ma ütleks, et ei naudi seda, aga kaheksa katset on veel minna. Mu meeskond, nagu ma neilt lahkelt palusin, on teinud head tööd," ütles Adamo WRC All Live otseülekandes.

Pressikonverentsil ütles Adamo, et ei pea Hyundai sõitjate senist ülekaalu Toyota ees üllatuseks. "Kui ma ütlen jah (et see on üllatav), tähendab, et ma ei pea oma tiimi konkurentsivõimeliseks. Kui ma ei pea oma tiimi konkurentsivõimeliseks, tähendab see, et ma arvan, et oleme selle ralli eel masina arendamisel teinud tühja tööd. Ma olin kindel, et siin tuleb suur võitlus. Algus on hea. Meil on esimene, teine ja neljas koht, aga ärme paneme neile avapäeva järel liigset survet peale."