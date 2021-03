Kristjan Kangur hakkab mängima kodulinnas Pärnus

38-aastane Kangur alustas hooaega TalTechi ridades. Eelmisel nädalal teatas ülikoolitiim, et vastastikusel kokkuleppel lähevad teed lahku.

Pärnuga on samas linnas sündinud Kanguril võimalus kevadel hea tulemus teha. Pärnu on Eesti klubidest tabelis 17 võidu ja 5 kaotusega teisel kohal, TalTech on 8 võidu ja 10 kaotusega viies.