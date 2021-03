Euroliiga staari Campazzot ootas NBA-s põrgu: räägitakse, et siin kaitset ei mängita, aga see pole tõsi

29-aastane Campazzo ütles intervjuus Hispaania väljaandele Marca, et tema hinnangul pole NBA kaitse sugugi nii olematu nagu paljud korvpallisõbrad arvavad.

Näiteks on toodud Dallas Mavericksi liidrit Luka Doncicit, kes viskab NBA-s keskmiselt ligi 30 punkti mängus. Sloveen on ka ise öelnud, et tal oli Euroliigas raskem skoori teha kui NBA-s.

"Euroopas on väljak väiksem kui NBA-s, lisaks on NBA-s kaitses kolme sekundi reegel," põhjendas Doncic 2019. aastal oma arvamust.

Koos Donciciga Madridi Realis mänginud Campazzo tõdes, et tema puhul see jutt ei kehti.

"Saan aru, miks Luka seda ütles. Ta on uskumatult andekas. Minu jaoks on NBA-s skoorimine nagu põrgust läbi minemine. Ma pean vahel isegi jumalat paluma," rääkis 178 cm pikkune Campazzo.

"Tänu kaitse kolme sekundi reeglile tekib väljakul rohkem ruumi, aga samal ajal on vastas atleetlikumad mängijad, kes jõuavad oma mehe pealt poole sekundiga appi tulla. Öeldakse, et NBA pallurid kaitset ei mängi, aga tegelikult mängivad küll ja palju," lisas argentiinlane.

Campazzo on Denveri särgis platsil käinud 29 mängus, mille jooksul on ta visanud keskmiselt 5,4 punkti ja on andnud 2,1 resultatiivset söötu. Veebruaris on statistika paisunud: 22,6 minutit, 8,3 punkti, 2,9 söötu ja 1,1 vaheltlõiget.

Campazzo sõnul on tema peamine ülesanne tuua platsile energiat ja sellega saab aktiivse kaitsemängu poolest tuntud tagamees ka hakkama. Aga see tuleb raskelt.

"Minu jaoks on uus, kui hästi suudavad NBA staarid vigu välja meelitada. Püüan sellega harjuda ja kaitses ainult keha kasutada. Käsi tuleb peita, sest näiteks Damian Lillard, Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James ja paljud teised on vigade meelitamisel nii osavad. Nende kaitsmine on üks suuremaid väljakutseid, mida kogenud olen," selgitas Campazzo.

Argentiinlase koduklubi pole hoolimata võistkonna liidri Nikola Jokici vägitegudest suutnud seni mullust edu korrata. Suvel läänekonverentsi finaali pääsenud Denver hoiab 17 võidu ja 15 kaotusega läänekonverentsis alles kaheksandat kohta.