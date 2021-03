Saalijalgpall Eestis: kes pääseb ihaldatud kahe meeskonna hulka?

Kaheteistkümnes voor, mis toimus möödunud nädalavahetusel, võis anda lõpliku vastuse meistrivõistluste kahe esimese koha saatuse kohta, mis annavad õiguse alustada play-off-mängude teisest voorust. Ja kui Viimsi Smsraha liidrikohale pretendeerimisega on kõik juba selge (meeskond juhib vaieldamatult ega ole 12 mängus ühtki punkti kaotanud), siis võitlus teise koha eest kestab siiani. Selleks, et täita minimaalset ülesannet ja jääda esimese kahe hulka, peab Narva United läbima kindlalt koduse seeria, mis algas 13. veebruaril mänguga Cosmose vastu. Erinevate edasilükkamiste tõttu lõpetab United regulaarsed meistrivõistlused viie mänguga oma parketil ja liigub seni enesekindlalt edasi ettenähtud graafiku järgi (6 : 3 Cosmose vastu ja 7 : 4 Kohila vastu). Peale selle tegi Cosmos ülesande narvalaste jaoks märgatavalt lihtsamaks, suutmata koduväljakul Tartu Ravensiga toime tulla ning kaotades seeläbi kõik võimalused teisele kohale jõudmiseks, kuna tal on üks mäng rohkem mängitud kui teistel teise koha pretendentidel. Nende meistrivõistluste unikaalsus seisneb selles, et Ravensil, kes oli veel hiljuti teisel kohal (olgugi et suure hulga läbitud mängude juures), on kaks vooru enne regulaarvõistluse finišit võimalus lõpetada see teisena, liikudes tabeli allosast liidripositsioonideni kõigest mõne vooruga. Ehkki praeguseks hetkeks on kõik eranditult Narva jalgpallurite kätes (või pigem jalgades): võidu korral Tartu Maksimumi üle saab United lähinädalavahetusel de jure Eesti meistrivõistluste teiseks meeskonnaks sel hooajal.