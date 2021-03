Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo meenutasid esimest kohtumist: see ei olnud kuigi romantiline

Maicel Uibo meenutas, et esimesel ülikooliaastal olid nad Shaunae'ga meditsiinitestide järjekorras ja seetõttu oli asi romantikast kaugel.

"Arvan, et mu esimesed sõnad olid talle: "Oi, sa oled see tüdruk, kelle isiklik rekord on minust parem... ma pean silmas 400 meetrit."