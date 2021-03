BLOGI | Riiber kaitses Oberstdorfis MM-tiitlit, Soomele hõbe, Ilves sai 19. koha

Kristjani jaoks on tegemist maailmameistrivõistluste parima tulemusega. 2017. aastal Lahtis sai ta 23. koha.

Ilvese maailmameistrivõistluste senine parim tulemus on 2017. aastal Lahtis saadud 23. koht. MK-sarjast on tal ette näidata 2018. aasta Hakuba etapi teine ja neljas koht ning 2020. aasta novembris tuli ta Rukal kahel korras viiendaks. Tänavu on ta MK-sarjas 163 punktiga 17. positsioonil.