Juba viies meistriliiga klubi sai koroonaviirusega pihta, 13 mängijat on isolatsioonis

"Need kaheksa mängijat, kes sügisel põdesid, saavad treeningutega jätkata. Isolatsioonis on 13 mängijat ja peatreener," ütles FC Kuressaare president Priit Penu portaalile Soccernet.ee .

Kuressaare peab isolatsioonis olema 4. märtsini, mis tähendab seda, et päeva võrra lükatakse edasi 6. märtsile planeeritud Premium liiga avavooru kohtumine FCI Levadia vastu. "Liidu eesmärk on, et kõik meeskonnad saaksid enne mängu vähemalt kaks ühistreeningut," kommenteeris Penu.