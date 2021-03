Craig Breen: sel tasemel on vaid kuus või seitse kohta - kui sa hästi ei esine, oled väljas

Iirlane rääkis kodumaa raadiokanalile WLR, millist rolli Eesti etapi tulemus tema karjääri mängis.

"Tore on tagasi olla. Eesti rallist on natuke aega möödas ning koroonaajal pole muidugi miski kindel enne, kui sa rallil kohal oled," rääkis Breen, kes Rally Estonial sai teise koha.

"Ainult Ott finišeeris meist eespool, mis on fantastiline - see on tema koduralli. Ta tunneb neid katseid läbi ja lõhki ning tal polnud vaja kedagi küünalt hoidma. See oli meie jaoks väga hea nädalavahetus."

"Minu spordiala erineb teistest väga palju, mul on nii vähe võimalusi tõestamaks, et olen võimeline tippu kuuluma. Sel tasemel on maailmas vaid kuus või seitse istekohta, seega kui sa hästi ei esine, oled sa põhimõtteliselt väljas."





"Mul leping kehtis varem rallist rallini. Kui ma oleks Eestis teinud väiksemagi vea ja poleks tulemust kirja saanud, oleks see olnud põhimõtteliselt mu lepingu lõpp ning ma otsiks jälle uut kohta. Sel nädalavahetusel läks kõik õnneks plaanipäraselt ning me saime tuleviku natuke pikemaks kindlustada."

Hyundai on täna algaval Arktika rallil väljas nelja WRC masinaga. Viimasena sai WRC autosse ülendatud 19-aastane Oliver Solberg. Tiimi põhisõitjad on Ott Tänak ja Thierry Neuville.