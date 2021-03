BLOGI JA FOTOD | Algusest lõpuni Lapimaal juhtinud Ott Tänak võitis Arktika ralli Kalle Rovanperä ees

SS5 Tänak võitis katse vaid 0,1 sekundiga Evansi ees ning suurendas kokkuvõttes edu Rovanperä ees 23,6 sekundile. Rovanperäl oli lumevallidele toetudes paar ärevat momenti, mis läksid talle maksma paar sekundit. Ogier sai kirja kolmanda aja (+1,1). "Tegime mõned muutused. Auto käitus väga hästi. Katse oli väga lõbus. Esimest korda nii kiirel katsel, iga nurk on pime, aga kui seda katset juba tunned, siis see on üks parimaid," ütles Tänak.