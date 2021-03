Latvala: kui Rovanperä ei võida Arktika rallit, võiks see tulla näiteks Eestis

"Minu arvates on kõik tingimused loodud, et Kalle võiks käesoleva etapi võita. Ta läheb neljandana rajale, mis peaks olema ideaalne stardipositsioon. Võiks eeldada, et teel on palju jääd, aga siinsamas jaanuaris peetud Soome meistrivõistluste etapil oli jääd arvatust vähem," rääkis Latvala portaalile DirtFish.

Latvala lisas, et ta ei taha mingil moel Rovanperäle pingeid peale panna.

"Peame meelde tuletama, et autorallis võib juhtuda erinevaid asju, mis võivad sõitjate esitust mõjutada. Ma ütleks Kallele, et võit tuleb siis, kui aeg on selleks küps. Kui seda ei tule sel nädalavahetusel, siis tooksin välja kaks etappi, mis võiks tema jaoks olla vähemalt sama tugevad kui Arktika ralli: Soome ja Eesti ralli," ütles Latvala.

Rovanperä ise jäi Arktika ralli eel tagasihoidlikuks. Tema arvates võib esikoht tulla ainult perfektse sõiduga.

"Arvan, et peaksin olema poodiumiheitluses. Aga on võimalik ka tipus lõpetada, kuigi WRC-sarjas on see väga raske. Selleks peaks kõik minema täpselt nii, nagu tahan," lausus Rovanperä.

Arktika MM-ralli esimene katse algab reedel kell 15.08. Testikatse on reede hommikul kell 8.31.