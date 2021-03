DELFI ROVANIEMIS | Ott Tänak: lumehanged lubavad meil riskivabamalt riske võtta

Tänak tõdes ralli eel, et ees ootab väga spetsiifiline ralli, kuna lumeralli on hooaja jooksul ju kavas kõigest ühe korra. „Kindlasti on spetsiifiline sõitmine. Kiiresti peab aga igal pool sõitma. Olud on teistmoodi. Lumi ja lumehanged on need, mis on kõige erilisemad on. Kindlasti on meil lumehangede näol tugi olemas. Need aitavad ja lubavad riskivabamalt riske võtta. Muidu on talv nagu talv ikka,“ rääkis Tänak ralli eel.

Kas lumevallid aitavad ka kiiremini sõita? „Puhtalt läbi sõites on ikka kõige kiirem. Puude võtab ikka hoogu maha. Kui liiga palju kasutada, siis see edasiviiv jõud ei ole. Vall aitab aga vajadusel tee peale tagasi,“ rääkis Tänak.

Kokku sõidetakse Põhja-Soomes toimuval rallil kümme kiiruskatset. Neist kaks on kavas reedel ja kaks pühapäeval. Kõige pikem päev on laupäeval, kui sõidetakse kuus kiiruskatset.

„Katsed on väga erinevad. Üks kõige tehnilisemaid ja keerulisemaid on kohe esimene (sama kiiruskatse on ka ralli teiseks katseks). Esiteks ta on kõige pikem (31,05 km) ja teiseks kõige tehnilisem. Väga palju on nö vertikaalset osa. Palju on üle mägede üles-alla. Palju ebamääraseid kohti. Kui ei ole varem seda teed läbi sõitnud, siis üllatusi võib tekkida, kust kuhu viskab ja mille võtab vedrustus vastu. 30 km peale on neid halle tsoone päris palju,“ kirjeldas Tänak eesootavaid olusid.

Põhja-Soomes tuleb rallimeestel sõita ka pimedas, mis võib pakkuda keerulisi väljakutseid, kuid samas võib teha olukorra ka hoopis lihtsamaks.

„Siin võiks olla pimedas lihtsam sõita. Kui on valge, siis on kõik valge. Teed on sügaval looduses ja siis on raske näha, kui puid ja loodust ei ole. Niimoodi on kurve suure hoo pealt raske näha. Pimedas võiks lihtsam olla ja kui kruus hakkab ka maa seest välja tulema, siis see annab tooni juurde ja on jälle lihtsam. Kui pimedas sajab aga lund, siis on sama efekt nagu pimedas uduga sõita,“ selgitas Tänak.