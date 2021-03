Endine koondislane Igor Morozov: jalgpallurit enda sees pole ma lõplikult ära tapnud

Morozov soovib tulevikus kogeda treeneritöö eri tahke, sest kõik pakuvad erinevaid katsumusi. „Tahaksin näiteks millalgi proovida kasvõi noortekoondiste või koondiste taset ja seda, kuidas seal töö käib. See on natuke teistsugune töö – nendega ei saa igapäevaselt koos olla, vaid tuleb lühikese ajaga mängijaid häälestada ja mänguks valmis panna. Millalgi tulevikus tahaks ka proffidega töötada, sest see on omamoodi huvitav.“

„Kui näiteks U14 vanusegrupi juurde jõudsin, siis ei olnud mul veel erilist treenerikogemust ja kõik vajas harjumist – minu arusaam jalgpallist on ühesugune, aga noored poisid ei tea veel nii palju, ei ole veel nii kogenud. Vahepeal pidin trennis iseendaga võitlema – tean, et mõni poiss peaks platsil näiteks ühtmoodi tegutsema, aga tema tegutseb teisiti. Sain aru, et minu teadmised on sellised, aga see poiss on alles 13aastane, ta ei peagi seda veel teadma. Mida aeg edasi läks, seda lihtsam aga oli. Nüüd olen juba enam-vähem harjunud,“ räägib 30kordne koondislane, kes soovib välja tuua, et tänab väga nii Robert Sadovskit, kes teda oma abiliseks kutsus, kui ka Levadia klubi, kes meest treeneriks asumisel igakülgselt toetas.