KUULA | "Futboliit": koroonaviirus jõudis Florasse. Värsked muljed Meistrite liigast ja mannetust Realist

Juttu tuleb ka Flora koroonajamast, aga peamine fookus on välismaa jalgpallil: Meistrite liigas peeti värskelt ära kaheksandikfinaalide viimased avamängud, Premier League 'is ootab aga ees väga intrigeeriv nädal paljude kohtumistega.

Kes on favoriit Madridi Atletico ja Chelsea paaris ning miks jäi Madridi Real Atalanta vastu sedavõrd kahvatuks, olgugi et nad võõrsil 1:0 võidu kätte said? Mis seisuga peaks lõppema pühapäevane suurlahing Chelsea ja Manchester Unitedi üle ning kas sel nädalavahetusel lõppevad korraga nii Manchester City võiduseeria kui Liverpooli kaotusteseeria?