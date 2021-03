Kukkumine ajas Norra suusakaksikud tülli: mul on kaksikõde, kes on vahepeal idioot

"Mul on kaksikõde, kes on vahepeal idioot. Ta tuli mulle kurvis liiga lähedale. Ma ei saanud enam midagi muuta. Ta astus mu suuskadele. See oli nii ebavajalik. Kui lõpuks finišisse jõudsin, ei julgenud ta mulle isegi otsa vaadata. Arvan, et ta sai oma veast aru," rääkis 24-aastane Lotta Udnes Weng Norra rahvusringhäälingule.