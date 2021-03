Meistrite liiga: Kaunas ei tahtnud alla anda

Leedu saalijalgpallisõpradel on, mille üle uhkust tunda: nende klubi mitte üksnes ei tulnud järjekordselt esimeseks Balti riikide tugevaimate meeskondade arvestuses, vaid esindas oma riiki Vana Maailma kõige mainekamal klubivõistlusel igati väärikalt. Pärast võitusid Rootsi Hammarby (3 : 1) ja Saksamaa Hohenstein-Ernstthali (2 : 0) üle Meistrite liiga eelmistes voorudes ei olnud Leedu jalgpallurid Venemaal peetava kohtumise tõttu surve all. Sellest rääkis enne mängu Vytise president Darius Gurskis: „Oleme võitlusvalmis meeleolus, kaotada pole meil absoluutselt midagi, seega ei tunne me vähimatki pinget. Tegemist on TOP 16 mänguga ja oleme välja teeninud õiguse siin olla, seega mängime oma rõõmuks, naeratus näol.“ Samas ei kavatsenud Vytis hiljutisele Meistrite liiga võitjale juba enne mängu alla anda: „Meie eesmärgid on Meistrite liiga selleks hooajaks täidetud, kuid see ei tähenda, et me võitlusest loobume, süües ju kasvab isu,“ rääkis Gurskis enne mängu.