Spordimaailmas ei ole ilmselt inimest, kes ei teaks Zlatan Ibrahimovici ja tema üleelusuurust ego. Ego egoks, kuid reaalsuses muutub ründaja iga aastaga aina legendaarsemaks. 39-aastane vutituus on Itaalia kõrgliigas tabeli tippu kuuluva AC Milani selgeks liidriks ning Serie A väravaküttide edetabelis hoiab ta 14 tabamusega kolmandat positsiooni. Kuidas on nii kõrges vanuses üldse võimalik absoluutses tipus püsida? Seejuures ei ole Ibrahimovic ainus vanameister, kes midagi säärast suudab. Ilmselgelt on selle taga mitmed jalgpallimaailmas revolutsiooni teinud muudatused.